После рождения дочки Юлия Савичева заметно похорошела и стала более женственной

Юлия Савичева шесть месяцев назад первый раз стала мамой. Свою малышку певица родила в Португалии и назвала Анной. Через месяц после родов мама с дочкой возвратились в Москву. Артистка безумно соскучилась по работе и моментально приступила к записи нового сингла и начала снимать на него клип.Девушка практически перестала появляться на публике, поскольку все свое личное время уделяет малышке. Пользователи обратили внимание на внешней вид знаменитости. Они считают, что рождение пошло ей только на пользу, ведь девушка стала женственной и заметно похорошела.Фанатов интересовал еще один вопрос по поводу фигуры, ведь певица быстро пришла в форму и выглядит очень привлекательно. Юлия честно призналась, что, прежде всего, кушает уравновешенно и мало, перестала есть мучное и сладкое, а также пьет достаточно воды.Овощи девушка ест в неограниченном количестве, кроме картофеля и свеклы. Кушает много фруктов, кроме хурмы, винограда и бананов. Сухофрукты с орехами Юлия употребляет приблизительно один раз в неделю.Еще Савичева сказала, что нужно работать в тренажерном зале, бассейне, заниматься танцами и много ходить пешком.