В Сети показали, как выглядит iPhone X спустя два месяца работы
На одном из самых популярных западных форумов Reddit появились свежие фотографии актуальной модели американского смартфона iPhone X, которым активно пользовались на протяжении нескольких месяцев. Пользователи крайне удивлены не самым достойным видом новейшей модели известного бренда.
Несмотря на то, что изначально производителем было озвучено, что новинка имеет более прочный и практичный корпус, остающийся в отличном виде даже спустя долгое время эксплуатации, однако все же здесь есть ряд недостатков, которые опровергают первоначальные рекомендации производителя. В ходе презентации в сентябре прошлого года глава компании Apple Тим Кук объявлял, что новинка имеет весьма прочное стекло, которое утрачивает первоначального вида.
Однако в ходе практической проверки удалось выяснить, что уже спустя всего одну неделю активного пользования смартфонов уже начинают проявляться признаки эксплуатации. Таким образом, многочисленные владельцы iPhone X заявляют о недопустимости выпуска смартфонов данного класса со столь хрупким передним стеклом. Но даже при наличии данного недостатка, в остальном, пользователи не нашли никаких поводов для огорчения от приобретенного новейшего смартфона iPhone X.
Несмотря на то, что изначально производителем было озвучено, что новинка имеет более прочный и практичный корпус, остающийся в отличном виде даже спустя долгое время эксплуатации, однако все же здесь есть ряд недостатков, которые опровергают первоначальные рекомендации производителя. В ходе презентации в сентябре прошлого года глава компании Apple Тим Кук объявлял, что новинка имеет весьма прочное стекло, которое утрачивает первоначального вида.
Однако в ходе практической проверки удалось выяснить, что уже спустя всего одну неделю активного пользования смартфонов уже начинают проявляться признаки эксплуатации. Таким образом, многочисленные владельцы iPhone X заявляют о недопустимости выпуска смартфонов данного класса со столь хрупким передним стеклом. Но даже при наличии данного недостатка, в остальном, пользователи не нашли никаких поводов для огорчения от приобретенного новейшего смартфона iPhone X.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 15:04