В Сети показали, как выглядит iPhone X спустя два месяца работы‍

Несмотря на то, что изначально производителем было озвучено, что новинка имеет более прочный и практичный корпус, остающийся в отличном виде даже спустя долгое время эксплуатации, однако все же здесь есть ряд недостатков, которые опровергают первоначальные рекомендации производителя. В ходе презентации в сентябре прошлого года глава компании Apple Тим Кук объявлял, что новинка имеет весьма прочное стекло, которое утрачивает первоначального вида.Однако в ходе практической проверки удалось выяснить, что уже спустя всего одну неделю активного пользования смартфонов уже начинают проявляться признаки эксплуатации. Таким образом, многочисленные владельцы iPhone X заявляют о недопустимости выпуска смартфонов данного класса со столь хрупким передним стеклом. Но даже при наличии данного недостатка, в остальном, пользователи не нашли никаких поводов для огорчения от приобретенного новейшего смартфона iPhone X.