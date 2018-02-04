Lync & Co вывела на тесты неизвестный серийный хэтчбек

В частности, разработчиком умышленно скрываются малейшие детали нынешнего проекта, который в скором времени сможет удивить всю мировую общественного. Однако несмотря на это, фотошпионам все же удалось сделать долгожданные кадры, на которых можно увидеть испытываемую модификацию автомобиля от компании Lync & Co. Некоторые эксперты моментально высказали свою версию, что здесь применили платформу Volvo, которая существенно отличается от остальных моделей. Кроме того, наличие двухярусной решетки радиатора и необычный вид передней оптики позволяет предположить, что данный автомобиль сможет удивить своим достойным видом.Вместе с тем, другие эксперты констатировали здесь применение платформы CMA, которая активно применяется в кроссоверах Volvo XC40, сумевших оказаться довольно востребованными у покупателей. Кроме того, здесь также применяются 4-цилиндровые моторы, которые в дальнейшем могут преобразиться в полноценный гибридный хэчтбек. Кроме того, далее вполне вероятно, что появится версия с купеобразным кузовом.