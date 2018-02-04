АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в дальнее зарубежье по сравнению с началом 2016 года
"Газпром" в прошлом году увеличил добычу "голубого топлива" до 470 млрд м3, что показало рост на 12,5 по сравнению с таким же периодом годом ранее. В начале этого года, в связи с трудностями с "Северным потоком-2" этот показатель показал тенденцию к снижению - на 3,2%, показав снижение поставок на 10,6 млрд м3 в Европу.

Газпром из-за провала быстрой реализации по строительству "Северного потока-2" и неполной загрузки первой очереди этого же проекта - существенно сокращает добычу газа в начале 2018 года. И сейчас этот показатель не превышает 46 млрд м3, говорится в пресс-релизе "Газпрома".

Таким образом, общее снижение объемов добычи за последние два года превысило 10,6 млрд м3. По мнению специалистов, возникли затруднения с разработкой глубокозалегающих месторождений из-за прекращения современного оборудования из стран Евросоюза и США.

«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в дальнее зарубежье по сравнению с началом 2016 года
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 14:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости