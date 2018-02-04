«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в дальнее зарубежье по сравнению с началом 2016 года

Газпром из-за провала быстрой реализации по строительству "Северного потока-2" и неполной загрузки первой очереди этого же проекта - существенно сокращает добычу газа в начале 2018 года. И сейчас этот показатель не превышает 46 млрд м3, говорится в пресс-релизе "Газпрома".Таким образом, общее снижение объемов добычи за последние два года превысило 10,6 млрд м3. По мнению специалистов, возникли затруднения с разработкой глубокозалегающих месторождений из-за прекращения современного оборудования из стран Евросоюза и США.