«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в дальнее зарубежье по сравнению с началом 2016 года
"Газпром" в прошлом году увеличил добычу "голубого топлива" до 470 млрд м3, что показало рост на 12,5 по сравнению с таким же периодом годом ранее. В начале этого года, в связи с трудностями с "Северным потоком-2" этот показатель показал тенденцию к снижению - на 3,2%, показав снижение поставок на 10,6 млрд м3 в Европу.
Газпром из-за провала быстрой реализации по строительству "Северного потока-2" и неполной загрузки первой очереди этого же проекта - существенно сокращает добычу газа в начале 2018 года. И сейчас этот показатель не превышает 46 млрд м3, говорится в пресс-релизе "Газпрома".
Таким образом, общее снижение объемов добычи за последние два года превысило 10,6 млрд м3. По мнению специалистов, возникли затруднения с разработкой глубокозалегающих месторождений из-за прекращения современного оборудования из стран Евросоюза и США.
Газпром из-за провала быстрой реализации по строительству "Северного потока-2" и неполной загрузки первой очереди этого же проекта - существенно сокращает добычу газа в начале 2018 года. И сейчас этот показатель не превышает 46 млрд м3, говорится в пресс-релизе "Газпрома".
Таким образом, общее снижение объемов добычи за последние два года превысило 10,6 млрд м3. По мнению специалистов, возникли затруднения с разработкой глубокозалегающих месторождений из-за прекращения современного оборудования из стран Евросоюза и США.
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Добавил: Valeriy Вчера, 14:40