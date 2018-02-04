Внедорожник Nissan X-Trail получил особую версию X-Tremer

На рынке Малайзии автомобиль Nissan X-Trail X-Tremer станет эксклюзивным продуктом. О том, будет ли особая версия внедорожника реализовываться на других рынках, не сообщается.Спецверсия Nissan X-Trail X-Tremer получила двухцветную окраску кузова — крыша окрашена в чёрный цвет, а кузов получил оттенок Passion Red. Также в чёрный цвет окрашены большинство элементов аэродинамического обвеса и диски диагональю 17 дюймов из лёгкого сплава. Кроме того особая модификация имеет стильную хромированную отделку.В интерьере автомобиля Nissan X-Trail X-Tremer появилась отделка из натуральной кожи Nappa. Для малазийских покупателей эксклюзивный внедорожник будет предложен в комплектациях 2.0L 2WD и 2.5L 4×4.