Эксперты: Наличие материальных сбережений снижает уровень беспокойства пожилых людей

Ученые Университета Хиросимы утверждают, что данное исследование является первым в Соединенных Штатах по изучению того, как капиталовложение влияет на беспокойство о жизни в старости.«Беспокойство плохо для здоровья, что, в свою очередь, плохо для экономики», – говорит Йошихико Кадойя, адъюнкт-профессор экономики здравоохранения и главный автор данного исследования.Группа Кадойя обнаружила, что люди с высокой финансовой грамотностью значительно меньше обеспокоены накоплением активов: сбережений, облигаций и страхования. Финансово менее грамотные люди, тем временем, с меньшей вероятностью откладывают достаточно средств для уменьшения беспокойства, возможно, потому, что больше полагаются на доходы социального обеспечения.Кроме того, ученые выяснили, что наличие ребенка и регулярные занятия спортом также уменьшают беспокойство по поводу жизни в старости.