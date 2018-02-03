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Эксперты: Наличие материальных сбережений снижает уровень беспокойства пожилых людей
Финансовая грамотность помогает людям экономить и откладывать деньги, наличие которых, как показывает новое исследования, уменьшает уровень беспокойства о жизни в старости.
Эксперты: Наличие материальных сбережений снижает уровень беспокойства пожилых людей


Ученые Университета Хиросимы утверждают, что данное исследование является первым в Соединенных Штатах по изучению того, как капиталовложение влияет на беспокойство о жизни в старости.

«Беспокойство плохо для здоровья, что, в свою очередь, плохо для экономики», – говорит Йошихико Кадойя, адъюнкт-профессор экономики здравоохранения и главный автор данного исследования.

Группа Кадойя обнаружила, что люди с высокой финансовой грамотностью значительно меньше обеспокоены накоплением активов: сбережений, облигаций и страхования. Финансово менее грамотные люди, тем временем, с меньшей вероятностью откладывают достаточно средств для уменьшения беспокойства, возможно, потому, что больше полагаются на доходы социального обеспечения.

Кроме того, ученые выяснили, что наличие ребенка и регулярные занятия спортом также уменьшают беспокойство по поводу жизни в старости.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 23:38
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