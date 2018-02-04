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Galaxy S9 будет последним представителем смартфона от Sumsung в линейке Galaxy S
Версия Galaxy S9 выступит последним представителем современного смартфона от компании Sumsung в существующей уже линейке Galaxy S.

Galaxy S9 будет последним представителем смартфона от Sumsung в линейке Galaxy S

В свою очередь южнокорейская корпорация приняла решение остановить производство модельной современной линейки Galaxy S, чтобы улучшить маркетинговую компанию и добавить свежести своим смартфонам. В данном случае Galaxy S9, который выходит в конце февраля текущего года, станет последним представителем в своей линии. Руководство компании Sumsung не хочет использовать двухзначные числа в названии своих смартфонов.

Согласно ожиданиям новая линейка Galaxy X в дальнейшем, должна быть выпущена с дальнейшим нормированием. Руководителями и маркетологами обещаны изменения в названии, добавления в модельную новую линейку еще чего-нибудь. Вследствие этого в будущем году возможно потенциальный потребитель на рынке увидит новые смартфоны, начиная уже с первой версии – Galaxy X1.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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