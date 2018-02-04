Galaxy S9 будет последним представителем смартфона от Sumsung в линейке Galaxy S

В свою очередь южнокорейская корпорация приняла решение остановить производство модельной современной линейки Galaxy S, чтобы улучшить маркетинговую компанию и добавить свежести своим смартфонам. В данном случае Galaxy S9, который выходит в конце февраля текущего года, станет последним представителем в своей линии. Руководство компании Sumsung не хочет использовать двухзначные числа в названии своих смартфонов.Согласно ожиданиям новая линейка Galaxy X в дальнейшем, должна быть выпущена с дальнейшим нормированием. Руководителями и маркетологами обещаны изменения в названии, добавления в модельную новую линейку еще чего-нибудь. Вследствие этого в будущем году возможно потенциальный потребитель на рынке увидит новые смартфоны, начиная уже с первой версии – Galaxy X1.