АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Ученые успешно протестировали первую в мире противораковую терапию Т-клетками
Специалисты провели успешное клиническое исследование препарата tisagenlecleucel-T, который относится к первой в мире терапии рака с использованием Т-клеток. Таким образом, созданный представителями Пенсильванского университета препарат показал очень хорошие результаты.

Ученые успешно протестировали первую в мире противораковую терапию Т-клетками


Отмечается, что в случае использования tisagenlecleucel-T наблюдается стабильная ремиссия, при этом побочные эффекты от действия вещества можно устранить. Ученой группой руководил Карл Джун, при этом специалистам помогали сотрудники Педиатрической больницы в Филадельфии. Таким образом, удалось разработать инструмент для терапии, который способен изменят генетику иммунных клеток, чтобы они успешно боролись с клетками рака крови.

Специалисты утверждают, что в ходе клинических испытаний у 61 из 75 пациентов было обнаружено стабильную ремиссию. Выживаемость пациентов достигла показателя 75-76%. Рецепторы антигена, введенные инъекцией, сохранялись в крови человека почти 2 года. У некоторых пациентов наблюдались мышечные боли, высокая температура, усложненное дыхание и проблемы невралгического характера.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов заявил, что Алиана Устиненко
Ученые успешно протестировали первую в мире
Жители Соединённых Штатов ненавидят Trump
Компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших
Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve
Британские ученые разработали эффективный тест на
Просмотреть все новости