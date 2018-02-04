Ученые успешно протестировали первую в мире противораковую терапию Т-клетками

Отмечается, что в случае использования tisagenlecleucel-T наблюдается стабильная ремиссия, при этом побочные эффекты от действия вещества можно устранить. Ученой группой руководил Карл Джун, при этом специалистам помогали сотрудники Педиатрической больницы в Филадельфии. Таким образом, удалось разработать инструмент для терапии, который способен изменят генетику иммунных клеток, чтобы они успешно боролись с клетками рака крови.Специалисты утверждают, что в ходе клинических испытаний у 61 из 75 пациентов было обнаружено стабильную ремиссию. Выживаемость пациентов достигла показателя 75-76%. Рецепторы антигена, введенные инъекцией, сохранялись в крови человека почти 2 года. У некоторых пациентов наблюдались мышечные боли, высокая температура, усложненное дыхание и проблемы невралгического характера.