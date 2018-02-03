Вячеслав Разбегаев и Денис Петров снова станут отцами

Супруга Разбегаева будет рожать третьего ребёнка дома, а не за границей. Пока Наталья готовится к очень важному событию в жизни, актер продолжает работать в нескольких проектах. Артист играет в спектаклях «Любовь по понедельникам» и «Ladies Night», при этом снимается в телесериале «Молодежка».Во второй раз также примерит роль отца и солист коллектива «Челси» Денис Петров. Беременность у супруги исполнителя песен протекает непросто. По словам Анастасии, она столкнулась с проблемами и поэтому обратилась к врачам. Со временем её состояние значительно улучшилось и сейчас жена Петрова чувствует себя отлично. Денис Петров и Анастасия воспитывают трехлетнего сына по имени Платон.