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Вячеслав Разбегаев и Денис Петров снова станут отцами
Очень скоро станет отцом пятидесятидвухлетний Вячеслав Разбегаев. Жена артиста – Наталья, сейчас на последних неделях беременности. Супруги уже воспитывают двух дочерей. Во второй раз также станет отцом и солист коллектива «Челси» Денис Петров.

Вячеслав Разбегаев и Денис Петров снова станут отцами

Супруга Разбегаева будет рожать третьего ребёнка дома, а не за границей. Пока Наталья готовится к очень важному событию в жизни, актер продолжает работать в нескольких проектах. Артист играет в спектаклях «Любовь по понедельникам» и «Ladies Night», при этом снимается в телесериале «Молодежка».

Вячеслав Разбегаев и Денис Петров снова станут отцами

Во второй раз также примерит роль отца и солист коллектива «Челси» Денис Петров. Беременность у супруги исполнителя песен протекает непросто. По словам Анастасии, она столкнулась с проблемами и поэтому обратилась к врачам. Со временем её состояние значительно улучшилось и сейчас жена Петрова чувствует себя отлично. Денис Петров и Анастасия воспитывают трехлетнего сына по имени Платон.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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