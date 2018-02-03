В интернете сравнили Валерию с Яной Рудковской и Лерой Кудрявцевой

Представительницы отечественного шоу-бизнеса встретились на юбилее супруга Олеси Судзиловой - Сергея Дзебаня. На данном событии Валерия появилась в сером наряде, Кудрявцева – в платье красного цвета, а Рудковская нарядилась в свитер и юбку-макси. Фанаты оставили под публикацией большое количество лестных комментариев. Поклонники отметили хороший внешний вид знаменитых девушек и некие общие черты.Некоторым пользователям наряд Рудковской показался недостаточно праздничным. Другие сказали, что продюсер Билана выглядит более моложе в сравнении с певицей и ведущей. Вид Кудрявцевой показался им наиболее ярким. Несмотря на разные образы, поклонники нашли некоторые сходства у звёзд.