В интернете сравнили Валерию с Яной Рудковской и Лерой Кудрявцевой
В Сети обсуждают Валерию, Яну Рудковскую и Леру Кудрявцеву. Пользователи интернета сравнивают знаменитостей на фото в Instagram. Фанаты попытаются выяснить, в какой именно сфере та или другая знаменитость более хороша.
Представительницы отечественного шоу-бизнеса встретились на юбилее супруга Олеси Судзиловой - Сергея Дзебаня. На данном событии Валерия появилась в сером наряде, Кудрявцева – в платье красного цвета, а Рудковская нарядилась в свитер и юбку-макси. Фанаты оставили под публикацией большое количество лестных комментариев. Поклонники отметили хороший внешний вид знаменитых девушек и некие общие черты.
Некоторым пользователям наряд Рудковской показался недостаточно праздничным. Другие сказали, что продюсер Билана выглядит более моложе в сравнении с певицей и ведущей. Вид Кудрявцевой показался им наиболее ярким. Несмотря на разные образы, поклонники нашли некоторые сходства у звёзд.
Представительницы отечественного шоу-бизнеса встретились на юбилее супруга Олеси Судзиловой - Сергея Дзебаня. На данном событии Валерия появилась в сером наряде, Кудрявцева – в платье красного цвета, а Рудковская нарядилась в свитер и юбку-макси. Фанаты оставили под публикацией большое количество лестных комментариев. Поклонники отметили хороший внешний вид знаменитых девушек и некие общие черты.
Некоторым пользователям наряд Рудковской показался недостаточно праздничным. Другие сказали, что продюсер Билана выглядит более моложе в сравнении с певицей и ведущей. Вид Кудрявцевой показался им наиболее ярким. Несмотря на разные образы, поклонники нашли некоторые сходства у звёзд.