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В интернете сравнили Валерию с Яной Рудковской и Лерой Кудрявцевой
В Сети обсуждают Валерию, Яну Рудковскую и Леру Кудрявцеву. Пользователи интернета сравнивают знаменитостей на фото в Instagram. Фанаты попытаются выяснить, в какой именно сфере та или другая знаменитость более хороша.

В интернете сравнили Валерию с Яной Рудковской и Лерой Кудрявцевой

Представительницы отечественного шоу-бизнеса встретились на юбилее супруга Олеси Судзиловой - Сергея Дзебаня. На данном событии Валерия появилась в сером наряде, Кудрявцева – в платье красного цвета, а Рудковская нарядилась в свитер и юбку-макси. Фанаты оставили под публикацией большое количество лестных комментариев. Поклонники отметили хороший внешний вид знаменитых девушек и некие общие черты.

Некоторым пользователям наряд Рудковской показался недостаточно праздничным. Другие сказали, что продюсер Билана выглядит более моложе в сравнении с певицей и ведущей. Вид Кудрявцевой показался им наиболее ярким. Несмотря на разные образы, поклонники нашли некоторые сходства у звёзд.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:00
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