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«МегаФон» предлагает Xiaomi Redmi Note 5A бесплатно
1 февраля текущего года на территории России оператор сотовой связи «Мегафон» начал акцию, в рамках которой пользователям будет бесплатно предлагаться смартфон Xiaomi Redmi Note 5A. Для этого следует приобрести до 30 апреля 2018 года такую же модель и затем обратиться в компанию за подарком.

«МегаФон» предлагает Xiaomi Redmi Note 5A бесплатно


В продаже Xiaomi Redmi Note 5A предлагается по цене в 9 990 рублей с золотистой и черной расцветкой. На официальном сайте мобильного оператора «МегаФон» сообщается, что такое интересное предложение было придумано в преддверии праздников Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Стоит отметить, что на такой подарок могут рассчитывать только клиенты компании, которые используют тарифные планы «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

Выгодное предложение доступно для всех жителей России.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:40
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