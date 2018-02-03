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Ученые: смартфоны не вызывают рак
Учеными доказано, что исходящее от мобильных телефонов излучение не вызывает рак. Ученые на крысах провели опыты, держа их в помещении, где от смартфона исходило постоянное излучение.

Ученые: смартфоны не вызывают рак

На самок излучение не оказало воздействия, однако у ряда самцов появились подозрения на развитие рака сердца. Джон Бухер, являющийся автором исследования, отметил, что здоровье особей до начала эксперимента не проверялось. Бухер заметил, что данные отчёты у людей вызывают большую озабоченность, однако на него они не влияют. По словам Бухера его родные пользуются гаджетами без опаски, так как связь с онкологией у них слабая.

Агентством Bucher было проведено другое исследование, затратив на это $25 млн. Результаты опять подтвердили безопасность смартфонов. Крыс подвергали высокому уровню излучения, однако они смогли прожить больше контрольной группы. Здоровье у некоторых облученных стало лучше. У них исчезли ранее выявленные воспаления.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:20
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