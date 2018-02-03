Ученые: смартфоны не вызывают рак

На самок излучение не оказало воздействия, однако у ряда самцов появились подозрения на развитие рака сердца. Джон Бухер, являющийся автором исследования, отметил, что здоровье особей до начала эксперимента не проверялось. Бухер заметил, что данные отчёты у людей вызывают большую озабоченность, однако на него они не влияют. По словам Бухера его родные пользуются гаджетами без опаски, так как связь с онкологией у них слабая.Агентством Bucher было проведено другое исследование, затратив на это $25 млн. Результаты опять подтвердили безопасность смартфонов. Крыс подвергали высокому уровню излучения, однако они смогли прожить больше контрольной группы. Здоровье у некоторых облученных стало лучше. У них исчезли ранее выявленные воспаления.