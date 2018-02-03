Парнем Кати Жужи оказался бывший возлюбленный Алены Водонаевой

Так, молодая парочка попала в поле зрения папарацци в аэропорту Мале, столицы Мальдивских островов, где ныне прячется от российских холодов. Парень был сфотографирован, а кадры теперь бороздят просторы Интернета.Пользователи Сети узнали, что парень, запечатлённый на фото, является гонщиком, который ранее состоял в романтических отношениях с другой известной персоной из "Дома-2" - Алёной Водонаевой.Фанаты поговаривают, что Катя Жужа уже успела вступить в законный брак с молодым человеком, просто данный факт скрывает. По всей видимости, телезвезда решила для себя, что публичность только портит отношения людей. Она хочет создать крепкую семью, а пример Бузовой и Тарасова демонстрирует, как, казалось бы, вечный союз может рухнуть карточным домиком. Футболист после развода утверждал, что именно публичная жизнь стала одной из главных причин развода.