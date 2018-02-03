АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Парнем Кати Жужи оказался бывший возлюбленный Алены Водонаевой
Катя Жужа недавно заявила, что никогда не покажет общественности возлюбленного, но звезда телешоу "Дом-2", кажется, забыла, что папарацци и фанаты с хейтерами всё ещё существуют в природе.

Так, молодая парочка попала в поле зрения папарацци в аэропорту Мале, столицы Мальдивских островов, где ныне прячется от российских холодов. Парень был сфотографирован, а кадры теперь бороздят просторы Интернета.

Парнем Кати Жужи оказался бывший возлюбленный Алены Водонаевой

Пользователи Сети узнали, что парень, запечатлённый на фото, является гонщиком, который ранее состоял в романтических отношениях с другой известной персоной из "Дома-2" - Алёной Водонаевой.

Фанаты поговаривают, что Катя Жужа уже успела вступить в законный брак с молодым человеком, просто данный факт скрывает. По всей видимости, телезвезда решила для себя, что публичность только портит отношения людей. Она хочет создать крепкую семью, а пример Бузовой и Тарасова демонстрирует, как, казалось бы, вечный союз может рухнуть карточным домиком. Футболист после развода утверждал, что именно публичная жизнь стала одной из главных причин развода.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:18
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Venucia T90 - клон Nissan Murano
Виталий Малышев покинул "Дом-2"
Стало известно, какие смартфоны Samsung получат
Яна Рудковская приятно удивилась новости сыне в
"Дом-2" хочет поменяться в лучшую сторону
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Просмотреть все новости