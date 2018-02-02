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Алена Долецкая забросала Аллу Пугачеву туалетной бумагой
Главный редактор журнала Vogue Алена Долецкая выпустила книгу с названием «Не жизнь, а сказка». На страницах биографической новинки она рассказала, как однажды в процессе съемок забросала туалетной бумагой Аллу Пугачеву, при этом назвав примадонну российской эстрады «провинциальной истеричкой».

Алена Долецкая забросала Аллу Пугачеву туалетной бумагой


По словам Долецкой, сотрудники популярного в России глянца Vogue решили выпустить номер, обложку которого должна была украсить Алла Пугачева. Для съемок выбрали именно примадонну, поскольку уже тогда певица была известной личностью. Процесс съемок должен был состояться в Мюнхене, но что-то пошло не так с самого начала. В ходе работы гримеров, один из них попал Пугачевой чем-то в глаз. Звезда российского шоу-бизнеса заявила об аллергии, поднялась со стула и приказным тоном посоветовала «сворачивать чертову лавочку». Кроме того, Алла Борисовна осталась недовольна нарядами от известных брендов Max Mara, Dior и Yamomoto.

Главный редактор побежала за знаменитостью в туалет, чтобы как-то успокоить ее и попросить вернуться на площадку для съемок. На что Пугачева стала ругаться матом. Но поведение певицы настолько возмутило Долецкую, что та забросала исполнительницу туалетной бумагой, при этом назвав «провинциальной истеричкой». Через некоторое время примадонна российской эстрады вернулась на площадку и заявила, что готова продолжать работать.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:50
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