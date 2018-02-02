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За последнее время Леонтьев поменялся до неузнаваемости
Пользователи Instagram сравнили известного певца Валерия Леонтьева с женщиной.

За последнее время Леонтьев поменялся до неузнаваемости


На днях его коллега по сцене Филипп Киркоров выложил на своей страничке в Instagram снимки из США, где Киркоров в последнее время находится на отдыхе вместе с детьми Аллой Викторией и Мартином, и где он встретился с Леонтьевым, владеющим здесь недвижимостью.

"Мы вчетвером провели замечательный вечер вместе с известным Валерием Леонтьев и юными почитателями его таланта", - подписался под фото Киркоров.

За последнее время Леонтьев поменялся до неузнаваемости


Судя по реакции подписчиков, музыканта мало кто узнал на снимке Леонтьева. Многие даже сравнили его с женщиной. Возможно, Леонтьев выглядел так из-за зелёной шапки, тёмных, скрывающих лицо, очков и объёмной футболки, которая скрывала "мужскую" фигуру. Были и такие которые подумали, что "эта дама" - Лайма Вайкуле
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 19:50
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