За последнее время Леонтьев поменялся до неузнаваемости

На днях его коллега по сцене Филипп Киркоров выложил на своей страничке в Instagram снимки из США, где Киркоров в последнее время находится на отдыхе вместе с детьми Аллой Викторией и Мартином, и где он встретился с Леонтьевым, владеющим здесь недвижимостью."Мы вчетвером провели замечательный вечер вместе с известным Валерием Леонтьев и юными почитателями его таланта", - подписался под фото Киркоров.Судя по реакции подписчиков, музыканта мало кто узнал на снимке Леонтьева. Многие даже сравнили его с женщиной. Возможно, Леонтьев выглядел так из-за зелёной шапки, тёмных, скрывающих лицо, очков и объёмной футболки, которая скрывала "мужскую" фигуру. Были и такие которые подумали, что "эта дама" - Лайма Вайкуле