Пикап Nissan Titan оснастят более экономичным мотором V6

По словам представителей компании Nissan, на американском рынке пикап Nissan Titan предлагается с безальтернативным атмосферным двигателем V8 объёмом 5,6 литра мощностью 390 лошадиных сил. Более габаритный Nissan titan XD тоже оснащён дизельным агрегатом V8.Как отмечают американские журналисты многие потенциальные покупатели заинтересованы в габаритном кузове пикапа Nissan Titan, однако они не нуждаются в мощном агрегате V8. Автомобиль с агрегатом V6 мог бы составить конкуренцию лидеру американского рынка Ford F-150.