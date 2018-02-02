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Пикап Nissan Titan оснастят более экономичным мотором V6
Японский пикап Nissan Titan разработчики намерены оснастить более экономичным двигателем V6. Автомобиль уже находится в разработке однако о его дебюте пока ничего не сообщается.

Пикап Nissan Titan оснастят более экономичным мотором V6


По словам представителей компании Nissan, на американском рынке пикап Nissan Titan предлагается с безальтернативным атмосферным двигателем V8 объёмом 5,6 литра мощностью 390 лошадиных сил. Более габаритный Nissan titan XD тоже оснащён дизельным агрегатом V8.

Как отмечают американские журналисты многие потенциальные покупатели заинтересованы в габаритном кузове пикапа Nissan Titan, однако они не нуждаются в мощном агрегате V8. Автомобиль с агрегатом V6 мог бы составить конкуренцию лидеру американского рынка Ford F-150.
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Добавил: Алина Вчера, 19:00
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