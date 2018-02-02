Пострадавший в авиакатастрофе медик получит рекордную компенсацию
Медик Дэвид Рэпшер, чудом выживший при авиакатастрофе, смог добиться выплаты рекордной компенсации в размере 100 млн долларов. В ходе аварии мужчина получил серьёзные повреждения - 90% его кожи было обожжено.
Медик смог получить компенсацию от компании-производителя вертолётов. В 2015 году вертолёт службы спасения потерпел крушение в штате Колорадо. В момент аварии на борту было трое человек: один из них умер, а двое были госпитализированы с серьёзными травмами.
Выживший медик смог доказать, что авария произошла по вине компании-производителя: вертолёт был признан аварийным из-за плохого обслуживания и ремонта. Кроме того, пострадавшие получили сильнейшие ожоги, так как борту не была установлена противоударная система, защищающая топливный отсек. Учитывая все доказательства, производитель решил выплатить истцу рекордную компенсацию в 100 млн долларов.
Медик смог получить компенсацию от компании-производителя вертолётов. В 2015 году вертолёт службы спасения потерпел крушение в штате Колорадо. В момент аварии на борту было трое человек: один из них умер, а двое были госпитализированы с серьёзными травмами.
Выживший медик смог доказать, что авария произошла по вине компании-производителя: вертолёт был признан аварийным из-за плохого обслуживания и ремонта. Кроме того, пострадавшие получили сильнейшие ожоги, так как борту не была установлена противоударная система, защищающая топливный отсек. Учитывая все доказательства, производитель решил выплатить истцу рекордную компенсацию в 100 млн долларов.
В мире
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:40