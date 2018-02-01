Алла Пугачева и Максим Галкин помогают Лизе и Гарри в выборе будущей профессии

В новом видеоролике наследники знакомятся с разнообразными видами профессий. В этом центре детям знаменитости описывают основы всяких профессий и в игровой форме предлагают попробовать свои силы в этих начинаниях.Сначала ребята «освоили» работу пожарных, где тушили имитированный огонь, затем побывали в роли стоматологов, где лечили зубы своей знаменитой маме. А еще брат и сестра «поработали» полицейскими, где научились одевать наручники.Подписчики моментально пришли в восторг от увиденного, а юморист и исполнительница получили большое множество комплиментов, поскольку все их считают замечательными родителями. Некоторые писали, что именно это и называется развитием детей.Отдельным постом была затронута Примадонна, которая бесподобно выглядела в видеоролике. Для похода с семьей в такие места певица выбрала уличный стиль: голубые джинсы, спортивную обувь, очки и кепку. Фанаты подчеркнули, что выглядит их любимица очень стильно и в непривычной для нее цветовой палитре.