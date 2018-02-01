Дана Борисова пожаловалась фанатам в Instagram на одинокие вечера

По словам теледивы, вечером, проводив съёмочную группу, она опять осталась дома в полном одиночестве, что очень разволновало знаменитость. Всем поклонникам Дана пожелала провести этот вечер со своими любимыми и с детками. Подписчики попытались поддержать телеведущую, от которой отказалась собственная дочь, при этом выразили надежду, что примирение семейства произойдёт в скором будущем.Другие же фанаты убеждены, что Борисова сама виновата в случившемся, при этом исправить сложившуюся ситуацию она сможет только самостоятельно. Пост теледивы в течение двадцати одного часа смог собрать свыше 5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 200 комментариев.