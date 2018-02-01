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Норвегия станет первой страной в мире с «электрическим» авиасообщением к 2040 году
В Норвегии принято решение перейти к авиасообщению на электротяге к 2040 году. Ранее принята программа по переходу всей транспортной системы на электромобили и электровелосипеды.

Норвегия с самым большим в мире резервным фондом от добычи углеводородов переходит на авиасообщение с применением только электрической тяги. На 2025 год намечены первые полеты госоператором норвежских аэропортов Avinor. Кроме того, норвежский госчиновник сообщил, что уже до 2040 году все норвежские самолеты, с дальностью полетов до 1000 километров должны стать электрическими.

Это значит, что из одного конца в другой они могут долететь только с одной "заправкой". Ранее было принято решение полностью перейти к электромобилям с 2025 года. Кроме того, мэрия Осло, столицы этой скандинавской страны расширяет сеть проката велосипедов, выдала всем жителям $1200 на закупку велосипедов и электровелосипедов.

Норвегия станет первой страной в мире с «электрическим» авиасообщением к 2040 году
Общество
Добавил: Valeriy Вчера, 17:20
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