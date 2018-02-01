Анна Семенович опубликовала откорректированный в фотошопе снимок в купальнике

Исполнительница Анна Семенович не так давно прилетевшая с отдыха, по-прежнему, продолжает радовать своих поклонников, публикуя снимки с отдыха. А на днях на ее страничке появилось фото, на котором девушка красуется в купальном костюме.Стоить отметить, что Семенович в последнее время немного похудела и в доказательство этому она с завидной регулярностью выкладывает снимки своей изменившейся фигуры. Но, несмотря на свои преображения, знаменитость все равно прибегает к помощи фоторедактора и корректирует свою фигуру, чтобы казаться еще меньше.Последний снимок в купальнике вызвал волну обсуждения у ее поклонников. На фото отчетливо можно увидеть, что руки не соответствуют талии, что подтверждает использование фотошопа.Стоит добавить, что перед отдыхом девушка решилась на процедуру, благодаря которой можно уменьшиться на несколько размеров, это не хирургическая липосакция. Певице очень понравился результат.Несмотря на все проделки Анны, преданные фанаты продолжают писать позитивные комментарии, а представители сильной половины не перестают признаваться ей в своей симпатии.