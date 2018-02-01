АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Бренд Lister представил новый суперкар Lister Thunder
Возрождённая компания Lister продемонстрировала новый суперкар Lister Thunder. Автомобиль Lister Thunder оснащён 675-сильным силовым агрегатом, в основе новинки лежит премиальный Jaguar F-Type.

Бренд Lister представил новый суперкар Lister Thunder


Духовным наследником нового суперкара Lister Thunder является модель Lister Le Mans, производившаяся в конце прошлого столетия. По словам разработчиков, новый суперкар стал самым стильным и производительным автомобилем бренда Lister.

Под капотом Lister Thunder установлен 5,0-литровый двигатель с турбонаддувом, генерирующий 675 лошадиных сил. До контрольной «сотни» суперкар разгоняется за 3 секунды, развивая максимальную скорость 320 км/час.

Новый Lister Thunder получил стильную решётку радиатора с окантовкой зелёного цвета и массивные воздухозаборники, а в салоне отделка выполнена из премиальной кожи Nappa. Суперкар Lister Thunder будет выпущен лимитированной партией в количестве 99 единиц.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Подсолнечное масло и рыбий жир
Иосиф Оганесян открестился от своей "невесты"
Ученые: Новый белок позволит увеличить
Ученые научили косатку подражать человеческой речи
За смерть дочери жительница Татарстана
Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в
Просмотреть все новости