Бренд Lister представил новый суперкар Lister Thunder

Духовным наследником нового суперкара Lister Thunder является модель Lister Le Mans, производившаяся в конце прошлого столетия. По словам разработчиков, новый суперкар стал самым стильным и производительным автомобилем бренда Lister.Под капотом Lister Thunder установлен 5,0-литровый двигатель с турбонаддувом, генерирующий 675 лошадиных сил. До контрольной «сотни» суперкар разгоняется за 3 секунды, развивая максимальную скорость 320 км/час.Новый Lister Thunder получил стильную решётку радиатора с окантовкой зелёного цвета и массивные воздухозаборники, а в салоне отделка выполнена из премиальной кожи Nappa. Суперкар Lister Thunder будет выпущен лимитированной партией в количестве 99 единиц.