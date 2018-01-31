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Восьмой сезон сериала «Форс-мажоры» выпустят без Меган Маркл
Многосерийный юридический сериал-драму «Форс-мажоры» телеканал USA Network решил продлить, но восьмой сезон будет выпущен уже без Меган Маркл и Патрика Джея Адамса.
Восьмой сезон сериала «Форс-мажоры» выпустят без Меган Маркл


В сериале «Форс-мажоры», который выходит на экраны с июня 2011 года, не производилось особых изменений в составе актеров, но эти времена закончились – многосерийная драма будет продлена, но в съемках не будут принимать участие Меган Маркл и Патрик Джей Адамс.

Хорошей стала новость о том, что телеканал USA Network намерен и дальше производить шоу и снимет восьмой сезон. Это стало подарком для поклонников в преддверии премьеры седьмого сезона, которая состоится весной текущего года.

Поклонники сериала уже давно поняли, что Меган Маркл покинет проект из-за помолвки с принцем Гарри. Уход Патрика Джея Адамса ранее не афишировали, наоборот, ходили слухи, что он готов сниматься дальше.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:20
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