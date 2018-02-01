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Ученые: Регулярный секстинг с партнером говорит о неуверенности в отношениях
Ученые: Регулярный секстинг с партнером говорит только о неуверенности в отношениях.
Ученые: Регулярный секстинг с партнером говорит о неуверенности в отношениях

Секстинг, то есть, отправка партнеру сообщений интимного характера, текстовых и фотомесседжей, весьма интересно характеризуют их субъектов. Такие результаты показало исследование, проведенные исследователями Университета Альберты.

Человек, регулярно отсылающие подобные сообщения, не очень уверен в крепости своих отношений.

В ходе исследований были рассмотрен опыт отношений более, чем 600 человек. Как оказалось, они были вполне удовлетворенными своей сексуальной жизнью людьми, однако продемонстрировали очень высокий уровень конфликтности и неуверенности в своих отношениях.

Также секстерам присущий больший интерес к просмотру порно-видео и склонны обманывать при общении в социальных сетях. Как объясняют ученые, секстеры акцентируют внимание на сексуальной части своей жизни, пренебрегая при этом другими сферами.

Еще одна существенная деталь из жизни секстеров состоит в том, что даже совместное время, проводимое с партнерами, они используют, часто не отрываясь от смартфона или другого устройства.
Наука
Добавил: tidings Сегодня, 01:00
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