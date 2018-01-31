Антона Силуанов: 1 февраля Резервный фонд России перестанет существовать

Антон Силуанов сообщил, что траты из Резервного фонда и ФНБ, вместо запланированных 1,7 трлн рублей, не дотянули и до 0,9 трлн рублей в прошедшем году из-за исчерпания РФ. В настоящее время остается одна "подушка безопасности" в виде ФНБ с активами в $65 млрд из которого за прошедший год для поддержания Пенсионного фонда выделено 0,6 трлн рублей ($12 млрд).Положение усложняется тем, что по сведениям СМИ, из Пенсионного фонда будут изыматься средства на строительство жилья военным. Для этого СМП банк получил доступ к его активам. Сейчас общий объем средств последнего фонда достигает 4,6 трлн рублей, или 5% ВВП.