Рита Дакота и Влад Соколовский показали лицо наследницы Мии на YouTube

Исполнители отметили, что давно хотели сделать им сюрприз, так что решили показать в блоге снимки девочки после рождения, а сейчас она уже держит Влада Соколовского за палец и пытается говорить. Подписчики сразу отметили, что малышка похожа на Риту Дакоту, хотя имеет улыбку отца.Пользователи сетей считают, что еще рано говорить о таких вещах. Они будут смотреть на Мию, когда она вырастет, а пока пожелали ей здоровья и счастья. Люди поблагодарили знаменитостей за доставленное удовольствие, попросив чаще публиковать позитивные снимки.