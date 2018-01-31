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Рита Дакота и Влад Соколовский показали лицо наследницы Мии на YouTube
Звездная пара после рождения ребенка долго скрывали его лицо от поклонников. Но сейчас Рита Дакота и Влад Соколовский показали наследницу Мию на YouTube, порадовав таким событием фанатов.

Исполнители отметили, что давно хотели сделать им сюрприз, так что решили показать в блоге снимки девочки после рождения, а сейчас она уже держит Влада Соколовского за палец и пытается говорить. Подписчики сразу отметили, что малышка похожа на Риту Дакоту, хотя имеет улыбку отца.

Рита Дакота и Влад Соколовский показали лицо наследницы Мии на YouTube


Пользователи сетей считают, что еще рано говорить о таких вещах. Они будут смотреть на Мию, когда она вырастет, а пока пожелали ей здоровья и счастья. Люди поблагодарили знаменитостей за доставленное удовольствие, попросив чаще публиковать позитивные снимки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:55
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