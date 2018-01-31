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Ким Кардашьян стремительно набирает вес из-за сладостей
Поклонники звезды были шокированы ее чрезмерным увлечением сладостями. Ким Кардашьян опубликовала в сетях фото, показав свой аппетит, однако стала стремительно набирать вес.

В сюжете знаменитость позирует перед камерой в белом наряде с большим куском торта. Многие пользователи сетей решили, что Ким Кардашьян пытается таким необычным способом увеличить размер ягодиц, которые любит показывать на снимках.

Ким Кардашьян стремительно набирает вес из-за сладостей


Некоторые лица предположили, что она пристрастилась к сладкой пище после рождения дочери, но это может негативно отразиться на ее фигуре. Сама звезда предпочла сохранить интригу и не стала отвечать на сообщения подписчиков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00
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