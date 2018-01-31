У певицы Анны Семенович начались проблемы со здоровьем, у нее появилась аллергия на холод

Совсем недавно артистка вернулась в Москву с солнечного острова Бали, где она отдыхала две недели. А в столице наступила самая настоящая зима, выпало много снега, и температура сильно снизилась.В связи с этими событиями у артистки впервые появилась аллергия и судя по всему именно на морозы. У девушки вокруг глаз появились высыпания, а глаза стали слезиться. Именно об этом Семенович рассказала своим пользователям на личной страничке и попросила советов у подписчиков.То, что у нее аллергия Анна поняла после того, как приняла антигистаминные препараты, после которых ей стало легче, а теперь певице предстоит долгий разговор с врачами. Ведь запускать аллергию ни в коем случае нельзя, поскольку могут начаться большие проблемы со здоровьем.Сейчас крайне важно определить, на что конкретно среагировал организм Семенович и теперь девушке нужно серьезно подумать о медицинском обследовании, чтобы как можно быстрей начать лечение. Ведь если этого не делать, то болезнь может обостриться.