Нейробиологи: Деревья могут общаться между собой и животными
Итальянские ученые Флорентийского университета считают, что деревья обладают способностью общаться между собой, все видеть и слышать, а также руководить действиями других растений и даже животных.
Растения способны воспринимать несколько десятков различных внешних факторов, меняя свое поведение в зависимости от условий. Нейробиологическая система растений похожа на современный интернет, а деревья демонстрируют зачатки интеллекта, рассказал автор научной работы профессор Стефано Манкузо.
Стоит отметить, что некоторые деревья по размерам превосходят самых крупных млекопитающих, а на растения приходится до 97% всей биомассы. Растения - более древние, чем животные, а за время своей эволюции представители флоры выработали способность огибать препятствия на пути роста, что доказывает способность логически мыслить при минимальных затратах ресурсов.
Растения способны воспринимать несколько десятков различных внешних факторов, меняя свое поведение в зависимости от условий. Нейробиологическая система растений похожа на современный интернет, а деревья демонстрируют зачатки интеллекта, рассказал автор научной работы профессор Стефано Манкузо.
Стоит отметить, что некоторые деревья по размерам превосходят самых крупных млекопитающих, а на растения приходится до 97% всей биомассы. Растения - более древние, чем животные, а за время своей эволюции представители флоры выработали способность огибать препятствия на пути роста, что доказывает способность логически мыслить при минимальных затратах ресурсов.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:30