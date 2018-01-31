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Нейробиологи: Деревья могут общаться между собой и животными
Итальянские ученые Флорентийского университета считают, что деревья обладают способностью общаться между собой, все видеть и слышать, а также руководить действиями других растений и даже животных.

Нейробиологи: Деревья могут общаться между собой и животными


Растения способны воспринимать несколько десятков различных внешних факторов, меняя свое поведение в зависимости от условий. Нейробиологическая система растений похожа на современный интернет, а деревья демонстрируют зачатки интеллекта, рассказал автор научной работы профессор Стефано Манкузо.

Стоит отметить, что некоторые деревья по размерам превосходят самых крупных млекопитающих, а на растения приходится до 97% всей биомассы. Растения - более древние, чем животные, а за время своей эволюции представители флоры выработали способность огибать препятствия на пути роста, что доказывает способность логически мыслить при минимальных затратах ресурсов.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:30
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