Нейробиологи: Деревья могут общаться между собой и животными

Растения способны воспринимать несколько десятков различных внешних факторов, меняя свое поведение в зависимости от условий. Нейробиологическая система растений похожа на современный интернет, а деревья демонстрируют зачатки интеллекта, рассказал автор научной работы профессор Стефано Манкузо.Стоит отметить, что некоторые деревья по размерам превосходят самых крупных млекопитающих, а на растения приходится до 97% всей биомассы. Растения - более древние, чем животные, а за время своей эволюции представители флоры выработали способность огибать препятствия на пути роста, что доказывает способность логически мыслить при минимальных затратах ресурсов.