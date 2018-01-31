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Максим Фадеев опубликовал в Instagram видео с внучкой Ларисы Долиной Александрой
Продюсер поразил поклонников трогательным видео, опубликованным в Instagram. Максим Фадеев показал вокальные способности внучки Ларисы Долиной Александры, после чего они написали в адрес 6-летней девочки много комплиментов.

Юная артистка исполнила композицию из “Человека-амфибии”, после чего знаменитость призвал подписчиков учить детей музыке, которая кроме формирования гармоничного сознания учит их любви. Малышка восхитила своим талантом пользователей сетей, отметивших, что она четко выговаривает слова и точно вытягивает все ноты в сложной песне.

Максим Фадеев опубликовал в Instagram видео с внучкой Ларисы Долиной Александрой


Все люди поблагодарили Максима Фадеева за доставленное удовольствие, так как этот сюжет сразу поднял им настроение. Многие фанаты упомянули о генах, передавшихся внучке звезды, которая сама имеет сильный голос, восхищающий зрителей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:15
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