В Чёрное море вошли два корабля НАТО
НАТО сообщает о входе в Чёрное море двух своих кораблей. По мнению экспертов, нахождение этих судов приведёт к увеличению напряжённости в регионе, которое будет использовано для давления на Россию.
НАТО сообщает о вхождении двух своих кораблей в Чёрное море. 30 января в регионе был замечен британский ракетный эсминец Duncan, а также фрегат Gaziantep, принадлежащий Турции. Эксперты отмечают, что акваторию Чёрного моря 13 января покинул ракетный эсминец Carney. Судно находилось в регионе для обучения морской авиации Украины стандартам НАТО.
Нахождение сразу двух судов НАТО может привести к возникновению напряжённости в регионе. Эксперты опасаются, что эта ситуация может быть использована в качестве рычага давления на Россию. В связи с этим, важно подготовиться к возможным провокациям.
НАТО сообщает о вхождении двух своих кораблей в Чёрное море. 30 января в регионе был замечен британский ракетный эсминец Duncan, а также фрегат Gaziantep, принадлежащий Турции. Эксперты отмечают, что акваторию Чёрного моря 13 января покинул ракетный эсминец Carney. Судно находилось в регионе для обучения морской авиации Украины стандартам НАТО.
Нахождение сразу двух судов НАТО может привести к возникновению напряжённости в регионе. Эксперты опасаются, что эта ситуация может быть использована в качестве рычага давления на Россию. В связи с этим, важно подготовиться к возможным провокациям.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:45