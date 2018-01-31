В Чёрное море вошли два корабля НАТО

НАТО сообщает о вхождении двух своих кораблей в Чёрное море. 30 января в регионе был замечен британский ракетный эсминец Duncan, а также фрегат Gaziantep, принадлежащий Турции. Эксперты отмечают, что акваторию Чёрного моря 13 января покинул ракетный эсминец Carney. Судно находилось в регионе для обучения морской авиации Украины стандартам НАТО.Нахождение сразу двух судов НАТО может привести к возникновению напряжённости в регионе. Эксперты опасаются, что эта ситуация может быть использована в качестве рычага давления на Россию. В связи с этим, важно подготовиться к возможным провокациям.