Китайский аналог SpaceX запустит первую ракету этим летом

Середина лета 2018 года ознаменуется для Китая запуском аппарата OS-X1 на орбиту. Компания OneSpace, которая разработала данную ракету, специализируется на мини-ракетах и в ее планах - отправлять на орбиту микро- и наноспутники. Аппарат OS-X1 отлично годится для этих целей. Он способен преодолевать высоту в 800 км и выдержать около 100 кг различного багажа.Несмотря на то, что дизайн организации имеет сходство с американским аналогом, руководитель предприятия Сю Чань отрицает их близость. В настоящее время в OneSpace поступило уже 10 заявок на сотрудничество, а всего стартап смог вовлечь примерно 79 млн долларов. В июне состоится первый экспериментальный запуск ракеты. Кроме того OneSpace работает и над ее более крупной моделью.