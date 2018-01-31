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Китайский аналог SpaceX запустит первую ракету этим летом
В июне этого года Пекин собирается отправить на орбиту ракету OS-X1. Займется ее запуском китайский стартап OneSpace, который много кто считает аналогом известной американской компании SpaceX.

Китайский аналог SpaceX запустит первую ракету этим летом


Середина лета 2018 года ознаменуется для Китая запуском аппарата OS-X1 на орбиту. Компания OneSpace, которая разработала данную ракету, специализируется на мини-ракетах и в ее планах - отправлять на орбиту микро- и наноспутники. Аппарат OS-X1 отлично годится для этих целей. Он способен преодолевать высоту в 800 км и выдержать около 100 кг различного багажа.

Несмотря на то, что дизайн организации имеет сходство с американским аналогом, руководитель предприятия Сю Чань отрицает их близость. В настоящее время в OneSpace поступило уже 10 заявок на сотрудничество, а всего стартап смог вовлечь примерно 79 млн долларов. В июне состоится первый экспериментальный запуск ракеты. Кроме того OneSpace работает и над ее более крупной моделью.
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Добавил: Joanne Сегодня, 11:20
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