Новый избранника Алены Хмельницкой наладил отношения с ее детьми

Несмотря на то, что развод Алены Хмельницкой с Тиграном Кеосаяном был непростым и болезненным для актрисы, в данное время она испытывает абсолютное счастье в новых отношениях.Алена начала совместное проживание с Александром Синюшиным. Общий быт сделал крепче чувства влюбленных, которые недавно отдохнули на Гоа. В этой поездке они были с младшей дочерью Хмельницкой Ксенией, с которой смог поладить Александр.Также Алена рассказала, что ее возлюбленный смог наладить отношения и со старшей 23-летней дочерью Александрой, которая живет в США, и заслужил полное доверие двух девочек: «Дочки поддержали меня, с пониманием отнеслись к моему избраннику и теперь прекрасно с ним ладят».