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Новый избранника Алены Хмельницкой наладил отношения с ее детьми
Актриса Алена Хмельницкая счастлива в новых отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше нее на 12 лет. Такая разница в возрасте не влияет на отношения влюбленной пары, а избранник Алены наладил отношения с ее детьми.
Новый избранника Алены Хмельницкой наладил отношения с ее детьми


Несмотря на то, что развод Алены Хмельницкой с Тиграном Кеосаяном был непростым и болезненным для актрисы, в данное время она испытывает абсолютное счастье в новых отношениях.

Алена начала совместное проживание с Александром Синюшиным. Общий быт сделал крепче чувства влюбленных, которые недавно отдохнули на Гоа. В этой поездке они были с младшей дочерью Хмельницкой Ксенией, с которой смог поладить Александр.

Также Алена рассказала, что ее возлюбленный смог наладить отношения и со старшей 23-летней дочерью Александрой, которая живет в США, и заслужил полное доверие двух девочек: «Дочки поддержали меня, с пониманием отнеслись к моему избраннику и теперь прекрасно с ним ладят».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:10
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