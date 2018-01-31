Платиновых блондинок сменят опаловые

Эксперты моды уверены, что блондинки никогда не выйдут из моды. Американские стилисты бьюти-салонов Ross Michales Salon рассказали о новой моде, уже в ближайшем времени женщины будут красить волосы в новый оттенок, который называется Opal Hair.Это - пастельные оттенки светлого тона с переливами, похожими на настоящий минерал. Он придет на смену «карамельные» волосы и так называемых «единорогов» с яркими локонами в осветленных до максимума волосах.Фэшн-индустрия уже готова откликнуться на новое веяние моды.