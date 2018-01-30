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Юная американка утопила сына из-за разбудивших ее криков
Юная американка утопила собственного сына из-за разбудивших ее криков.
Юная американка утопила сына из-за разбудивших ее криков

Молодая мама из США убила собственного малыша за то, что он разбудил ее. Об инциденте сообщило авторитетный ресурс New York Post.

Ужасное происшествие случилось в одном из городков Джорджии в прошлую пятницу. По версии следствия, 19-летняя Мэдисон Ли Стюарт убила собственного сына за то, что он разбудил ее своими криками.

Малышу было меньше полутора лет, девушка погрузила его в ванну с водой и держала, пока он не захлебнулся.

В свое оправдание Мэдисон пытается рассказывать о своей тяжелой жизни и о состоянии аффекта в момент совершения преступления. Впрочем, вряд ли ей это поможет, полиция возбудила уголовное дело по факту особо жестокого убийства.
Происшествия
Добавил: tidings Вчера, 21:10
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