Юная американка утопила сына из-за разбудивших ее криков
Юная американка утопила собственного сына из-за разбудивших ее криков.
Молодая мама из США убила собственного малыша за то, что он разбудил ее. Об инциденте сообщило авторитетный ресурс New York Post.
Ужасное происшествие случилось в одном из городков Джорджии в прошлую пятницу. По версии следствия, 19-летняя Мэдисон Ли Стюарт убила собственного сына за то, что он разбудил ее своими криками.
Малышу было меньше полутора лет, девушка погрузила его в ванну с водой и держала, пока он не захлебнулся.
В свое оправдание Мэдисон пытается рассказывать о своей тяжелой жизни и о состоянии аффекта в момент совершения преступления. Впрочем, вряд ли ей это поможет, полиция возбудила уголовное дело по факту особо жестокого убийства.
Молодая мама из США убила собственного малыша за то, что он разбудил ее. Об инциденте сообщило авторитетный ресурс New York Post.
Ужасное происшествие случилось в одном из городков Джорджии в прошлую пятницу. По версии следствия, 19-летняя Мэдисон Ли Стюарт убила собственного сына за то, что он разбудил ее своими криками.
Малышу было меньше полутора лет, девушка погрузила его в ванну с водой и держала, пока он не захлебнулся.
В свое оправдание Мэдисон пытается рассказывать о своей тяжелой жизни и о состоянии аффекта в момент совершения преступления. Впрочем, вряд ли ей это поможет, полиция возбудила уголовное дело по факту особо жестокого убийства.
Происшествия
Добавил: tidings Вчера, 21:10