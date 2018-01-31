Польский сейм принял закон о запрете торговли по воскресеньям

Сейм Польши 254-мя голосами поддержал закон о запрете торговли по воскресным дням («против» проголосовали 156 народных избранников). Во вторник, 30 января документ подписал и президент Польши Дуда. Закон, который собирались ввести с 1 января 2018 года, вступит в действие «постепенно»: в текущем году магазины и прочие «торговые точки» смогут отоваривать покупателей только в первое и последнее воскресенье каждого месяца. В 2019-м для торговли оставят лишь последнее воскресенье. И в 2020-м за торговлю в воскресный день будут штрафовать – на сумму до 100 000 злотых!Поясняя принятие закона, Анджей Дуда сказал, в воскресенье взрослые должны уделять внимание своим семьям, а не работать. Также президент предупредил, что такое нововведение не должно «потрясти» поляков, ибо введение закона предполагает «переходный период».Добавим, что под действие закона не попадает торговля посредством интернета, работа пекарен, кафе, цветочных и сувенирных магазинов, билетных касс, сельскохозяйственных рынков, торговых «точек» на заправках, авто- и ж/д вокзалах.