Телеканалы запущена платформа для легального ОТТ-вещания

Специалисты отыскали новый способ, чтобы бороться с интернет-пиратством. В свою очередь ОТТ-операторы приняли решение в жизнь внедрить платформу «одного окна». Технология заключается в том, что в интернете начали переход к масштабной, а также открытой борьбе с пиратством. Письмо-предложение про сотрудничество получили такие корпорации, как Apple, Google, производители Smart TV, LG, Samsung.В документе значиться просьба-требование про удаление приложения, незаконно распространяющего сигнал. Под этой инициативой свои подписи поставили представители «Пятого канала». Аналитики и скептики активно наблюдают за ситуацией. Пока нет официального ответа от компаний, получивших письма-запросы.