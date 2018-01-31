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Телеканалы запущена платформа для легального ОТТ-вещания
Все большую популярность на сегодняшний день набирает в сети Интернет борьба с пиратами. Таким образом, запустили платформу для легального ОТТ-вещания. Телеканалами анонсируется трансляция согласно принципу «одного окна».

Телеканалы запущена платформа для легального ОТТ-вещания

Специалисты отыскали новый способ, чтобы бороться с интернет-пиратством. В свою очередь ОТТ-операторы приняли решение в жизнь внедрить платформу «одного окна». Технология заключается в том, что в интернете начали переход к масштабной, а также открытой борьбе с пиратством. Письмо-предложение про сотрудничество получили такие корпорации, как Apple, Google, производители Smart TV, LG, Samsung.

В документе значиться просьба-требование про удаление приложения, незаконно распространяющего сигнал. Под этой инициативой свои подписи поставили представители «Пятого канала». Аналитики и скептики активно наблюдают за ситуацией. Пока нет официального ответа от компаний, получивших письма-запросы.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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