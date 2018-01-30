Каршеринг «Делимобиль» начнет работать еще в 5 городах РФ

Сервис за год откроется еще в 5 российских городах. Данная информация передана Леонидом Сысоевым, являющимся генеральным директором компании. Сысоев отметил, что в настоящее время у компании имеются представительства в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве. Согласно имеющимся планам, до конца текущего года к действующим пяти офисам добавятся также офисы в Перми, Самаре, Новосибирске, Красноярске, а также ещё в одном городе. Сервис сначала собираются открыть в городах-миллионниках. При этом в каждом из них будет по 50 авто компании. Впоследствии парк расширится до 300 авто.“Делимобиль” является отечественным сервисом каршеринга. Он открылся в 2015 году. Транспортные средства Hyundai Solaris с автоматической коробкой переключения передач преобладают в автопарке сервиса.