Потери в валютном балансе банков превысили 8,5 млрд долларов на начало 2018 года
Российские финансовые учреждения из-за неустойчивости национальной валюты и инфляционных ожиданий потеряли 8,5 млрд. И если анонсируемые американские санкции против банковской системы окажутся действенными, то эта "дыра" только увеличится, считают экономисты.
Оборотные средства банков России истощаются с конца 2014 года, сокращая возможности кредитования экономики, в том числе стагнирующей промышленности. По данным Росстата, только за последний квартал прошедшего года уровень промпроизводства обвалился на несколько процентов.
Указанная сумма не окончательная, так как она на самом деле может быть и более значительной: всего было выведено со счетов $2,29 млрд, кредитов набрали на $5,19 млрд и еще $3,48 млрд ушло на оплату долга финучреждений перед нерезидентами. Для того, чтобы уменьшить потери, было выведено из-за рубежа 4,69 млрд и еще продали валютные облигации на 1,09 млрд. Чтобы перекрыть отток, кредитным учреждениям пришлось сократить запасы на зарубежных корсчетах – было снято $3 млрд.
Оборотные средства банков России истощаются с конца 2014 года, сокращая возможности кредитования экономики, в том числе стагнирующей промышленности. По данным Росстата, только за последний квартал прошедшего года уровень промпроизводства обвалился на несколько процентов.
Указанная сумма не окончательная, так как она на самом деле может быть и более значительной: всего было выведено со счетов $2,29 млрд, кредитов набрали на $5,19 млрд и еще $3,48 млрд ушло на оплату долга финучреждений перед нерезидентами. Для того, чтобы уменьшить потери, было выведено из-за рубежа 4,69 млрд и еще продали валютные облигации на 1,09 млрд. Чтобы перекрыть отток, кредитным учреждениям пришлось сократить запасы на зарубежных корсчетах – было снято $3 млрд.
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Добавил: Valeriy Вчера, 19:10