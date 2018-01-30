Потери в валютном балансе банков превысили 8,5 млрд долларов на начало 2018 года

Оборотные средства банков России истощаются с конца 2014 года, сокращая возможности кредитования экономики, в том числе стагнирующей промышленности. По данным Росстата, только за последний квартал прошедшего года уровень промпроизводства обвалился на несколько процентов.Указанная сумма не окончательная, так как она на самом деле может быть и более значительной: всего было выведено со счетов $2,29 млрд, кредитов набрали на $5,19 млрд и еще $3,48 млрд ушло на оплату долга финучреждений перед нерезидентами. Для того, чтобы уменьшить потери, было выведено из-за рубежа 4,69 млрд и еще продали валютные облигации на 1,09 млрд. Чтобы перекрыть отток, кредитным учреждениям пришлось сократить запасы на зарубежных корсчетах – было снято $3 млрд.