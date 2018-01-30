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Дмитрий Тарасов смущает Анастасию Костенко постоянными разговорами о Бузовой
Дмитрий Тарасов зарегистрировал отношения с Анастасией Костенко и обвенчался с ней, но никак не может забыть об Ольге Бузовой, постоянно говоря о ней.

Люди, приближённые к молодой семье, считают, что полузащитник московского "Локомотива" очень неуважительно относится к своей новоиспеченной супруге, при этом, кажется, даже не понимает этого.

Дмитрий Тарасов смущает Анастасию Костенко постоянными разговорами о Бузовой

Дело в том, что Дмитрий постоянно заводит разговоры о Бузовой в присутствии Костенко, и это понравиться вряд ли ей может. Жена одного из товарищей Тарасова по футбольному клубу рассказала, что парень не может спокойно относиться к успехам бывшей супруги, внимательно отслеживая каждый её шаг. Спортсмен ведёт себя некрасиво, когда пытается делать пародии на Ольгу, кроме того, он часто обсуждает творчество девушки, над которым откровенно насмехается.

По словам женщины, видно, что Анастасии подобные беседы мужа неприятны, но пока молчит. Тем не менее нельзя исключать такого варианта, что в какой-то момент нервы 23-летней модели не выдержат и произойдёт "извержение".

Венчание 30-летнего футболиста и ростовской красавицы состоялось накануне в московском Храме Сорока Севастийских мучеников.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:25
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