Центробанк Японии не хочет выпускать национальную криптовалюту

Сотрудница Центробанка Юко Каваи рассказала в одном из интервью, что национальная криптовалюта не будет выпускаться из-за ее непопулярности. Как отмечает Юко Каваи, жители государства не торопятся использовать безналичную оплату. По информации Японской кредитной ассоциации, лишь примерно в 20% переводов использовались банковские карты и электронные транзакции, из-за чего Центробанк не спешит сокращать оборот купюр.По этой причине Юко Каваи уверена, что и биткойн не станет лучшим вариантом для транзакций в Японии. По ее мнению, данная криптовалюта еще пребывает в разработке, а кроме того, часто используется в целях проведения спекулятивной торговли. Тем не менее ранее консорциум японских банков рассказал о планах выпустить цифровую валюту уже к 2020 году.