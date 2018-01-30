Центробанк Японии не хочет выпускать национальную криптовалюту
По мнению руководства японского Центробанка, выпуск национальной криптовалюты не имеет смысла, поскольку наличные в стране до сих пор пользуются огромным спросом.
Сотрудница Центробанка Юко Каваи рассказала в одном из интервью, что национальная криптовалюта не будет выпускаться из-за ее непопулярности. Как отмечает Юко Каваи, жители государства не торопятся использовать безналичную оплату. По информации Японской кредитной ассоциации, лишь примерно в 20% переводов использовались банковские карты и электронные транзакции, из-за чего Центробанк не спешит сокращать оборот купюр.
По этой причине Юко Каваи уверена, что и биткойн не станет лучшим вариантом для транзакций в Японии. По ее мнению, данная криптовалюта еще пребывает в разработке, а кроме того, часто используется в целях проведения спекулятивной торговли. Тем не менее ранее консорциум японских банков рассказал о планах выпустить цифровую валюту уже к 2020 году.
Сотрудница Центробанка Юко Каваи рассказала в одном из интервью, что национальная криптовалюта не будет выпускаться из-за ее непопулярности. Как отмечает Юко Каваи, жители государства не торопятся использовать безналичную оплату. По информации Японской кредитной ассоциации, лишь примерно в 20% переводов использовались банковские карты и электронные транзакции, из-за чего Центробанк не спешит сокращать оборот купюр.
По этой причине Юко Каваи уверена, что и биткойн не станет лучшим вариантом для транзакций в Японии. По ее мнению, данная криптовалюта еще пребывает в разработке, а кроме того, часто используется в целях проведения спекулятивной торговли. Тем не менее ранее консорциум японских банков рассказал о планах выпустить цифровую валюту уже к 2020 году.
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Добавил: Joanne Сегодня, 13:10