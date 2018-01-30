Наташа Королева показала видео с Виктором Рыбиным 20-летней давности

Певица и артистка Наташа Королева выложила архивное видео 20-летней давности, чем порадовала своих поклонников. Представление было посвящено дню рождению Владимира Высоцкого, где выступила 24-летняя артистка вместе с Виктором Рыбиным.В нынешнее время Наташе 44 года. Несомненно, ей столько лет не дашь, ведь она всегда выглядит свежо и молодо, и производит впечатление всегда юной. Но нам хочется вернуться на не несколько десятков лет назад, и предаться воспоминаниям, каким же был наш кумир в молодости.Королева выложила кадры с концерта, который посвящался дню рождения великого барда Владимира Высоцкого. В ролике она, сыграла роль Зины, вместе с Виктором Рыбиным, сыгравшим Ваню.Хотя качество этого видео и оставляет желать лучшего, но поклонники Наташи Королёвой изумились тем, что в большей мере 20-летний срок никак практически не отразился на внешности. Она, как и в прошлом, остаётся такой же задорной, энергичной красавицей.Кроме комплиментов в адрес Наташи Королевой, многие вспомнили и про Рыбина. Солист Дюны, Виктором Рыбин, как и раньше занимается творчеством, отметив в прошлом году 30-летний юбилей. Чаще Рыбин выступает в паре со своей супругой Натальей Сенчуковой. Так же Виктор занимается спортом.