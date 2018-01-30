На рынок вышел Kalk — беззвучный электромотоцикл

Современный рынок завоевывают новые разработки электромотоциклов с различными особенностями. Компания Cake показала свой бесшумный электромотоцикл Kalk, пробирающийся через любую грязь. Минималистичный дизайн скрывает в нем способности внедорожника, который может проехать по бездорожью 80 км на одном заряде. Двигатель и выхлопная система в таком мотоцикле отсутствуют, однако он способен похвастаться хорошей динамикой и запасом хода.В отличие от мотоциклов, работающих на бензине, Kalk более легкий - весит всего 68 кг. У данной модели мотоцикла существует лишь единственный недостаток - его стоимость в 14 тыс. долларов. Тем не менее создатели уверены, что вскоре шумный транспорт все же уступит место тихому, простому и экологически чистому.