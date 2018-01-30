Никита Джигурда будет продолжать бороться за наследство
Московский суд принял решение пересмотреть дело о наследстве, доставшееся советскому киноактеру, которое совершенно не удовлетворило Джигурду.
Никита Джигурда тщательно ведет борьбу за наследство Людмилы Браташ. По ходу проверки было выяснено, что в документах есть кое-какие ошибки и погрешности и артисту придется начинать борьбу заново за многомиллионное наследство.
Разбирательства со Светланой Романовой начались два года назад. Ранее актер был с ней в отношениях. Все последнее время Никита с родственниками покойной ведут борьбу за ее богатства, но на данный момент бессмысленно.
По документам, исполнителю и его жене Марине Анисиной, Браташ завещала недвижимое состояние в Москве, в самом центре Парижа и денежные счета в нескольких банках.
Но Светланой Романовой завещание было обжаловано. Сестра Браташ заявила, что это высококачественная подделка квалифицированных специалистов, у которой нет юридической силы.
О продолжительности судебной процедуры адвокаты с двух сторон в настоящее время молчат, но отмечают, что расследование может затянуться на достаточно долгое время.
Никита Джигурда тщательно ведет борьбу за наследство Людмилы Браташ. По ходу проверки было выяснено, что в документах есть кое-какие ошибки и погрешности и артисту придется начинать борьбу заново за многомиллионное наследство.
Разбирательства со Светланой Романовой начались два года назад. Ранее актер был с ней в отношениях. Все последнее время Никита с родственниками покойной ведут борьбу за ее богатства, но на данный момент бессмысленно.
По документам, исполнителю и его жене Марине Анисиной, Браташ завещала недвижимое состояние в Москве, в самом центре Парижа и денежные счета в нескольких банках.
Но Светланой Романовой завещание было обжаловано. Сестра Браташ заявила, что это высококачественная подделка квалифицированных специалистов, у которой нет юридической силы.
О продолжительности судебной процедуры адвокаты с двух сторон в настоящее время молчат, но отмечают, что расследование может затянуться на достаточно долгое время.