Самая маленькая в мире женщина и самый высокий мужчина встретились на фотосессии

35-летний фермер из Турции Султан Кесен стал «самым высоким мужчиной в мире» в 2011 году и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Из-за опухоли гипофиза мужчина рос до 29 лет, затем врачи остановили этот процесс. На данный момент его рост - 251 сантиметр.Парой на фотосессии для мужчины стала 24-летняя Джоти Амджи из Индии, которая признана «самой маленькой женщиной в мире», ее также внесли в Книгу рекордов Гиннесса за рост 62,8 см. Рост Джоти остановился из-за генетического заболевания.Это не стало помехой для девушки, и она заслужила всемирную известность - в 2014 году она участвовала в съемках 4-го сезона сериала «Американская история ужасов» и в индийском реалити-шоу «Big Boss-6».Фотосессия была организована для привлечения туристов.