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Новый закон готовит дачникам новые сюрпризы
С 1 января 2019 года вступит в силу новый Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который готовит дачникам новые «сюрпризы».
Новый закон готовит дачникам новые сюрпризы


Согласно новому закону все дачные участки будут приравниваться к садовым. Возводить капитальные строения на огороднических участках запрещается, можно только временные.

Также законом предписывается внесение дачных взносов, из которых исключат вступительные, только безналичными платежами.

Вопросы о содержании на участке домашних животных должны будут решаться на общем собрании товариществ. В данное время это обсуждается в лучшем случае с ближайшими соседями.

Новым законом закрепляется понятие «территория товарищества», которое будет означать, что все обязаны платить целевые и членские взносы независимо от того, являются ли владельцы земли членами товарищества или нет.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:00
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