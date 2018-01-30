Новый закон готовит дачникам новые сюрпризы
С 1 января 2019 года вступит в силу новый Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который готовит дачникам новые «сюрпризы».
Согласно новому закону все дачные участки будут приравниваться к садовым. Возводить капитальные строения на огороднических участках запрещается, можно только временные.
Также законом предписывается внесение дачных взносов, из которых исключат вступительные, только безналичными платежами.
Вопросы о содержании на участке домашних животных должны будут решаться на общем собрании товариществ. В данное время это обсуждается в лучшем случае с ближайшими соседями.
Новым законом закрепляется понятие «территория товарищества», которое будет означать, что все обязаны платить целевые и членские взносы независимо от того, являются ли владельцы земли членами товарищества или нет.
Согласно новому закону все дачные участки будут приравниваться к садовым. Возводить капитальные строения на огороднических участках запрещается, можно только временные.
Также законом предписывается внесение дачных взносов, из которых исключат вступительные, только безналичными платежами.
Вопросы о содержании на участке домашних животных должны будут решаться на общем собрании товариществ. В данное время это обсуждается в лучшем случае с ближайшими соседями.
Новым законом закрепляется понятие «территория товарищества», которое будет означать, что все обязаны платить целевые и членские взносы независимо от того, являются ли владельцы земли членами товарищества или нет.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:00