Новый закон готовит дачникам новые сюрпризы

Согласно новому закону все дачные участки будут приравниваться к садовым. Возводить капитальные строения на огороднических участках запрещается, можно только временные.Также законом предписывается внесение дачных взносов, из которых исключат вступительные, только безналичными платежами.Вопросы о содержании на участке домашних животных должны будут решаться на общем собрании товариществ. В данное время это обсуждается в лучшем случае с ближайшими соседями.Новым законом закрепляется понятие «территория товарищества», которое будет означать, что все обязаны платить целевые и членские взносы независимо от того, являются ли владельцы земли членами товарищества или нет.