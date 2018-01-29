Кэти Холмс появилась на вечеринке в платье без нижнего белья

Киноактриса все чаще начала радовать своим присутствием на различных светских тусовках. А совсем недавно Кэти появилась на вечеринке Pre-Grammy 2018, на которую пришло большое количество знаменитостей из области кино и шоу-бизнеса.На этот раз знаменитость остановила свой выбор на обтягивающем наряде цвета фуксии под которое она не надела нижнее белье.На данный момент Холмс исполнилось 39 лет и у девушки в этом возрасте имеются морщины под глазами и на лбу, поскольку она одна из немногих звезд шоу-бизнеса, кто не прибегает к уколам красоты. А профессиональный макияж помогает ей с легкостью справляться с этой проблемой.А вот волосы, а точнее седина на них немного расстроили пользователей. Ведь для нее не составило бы особого труда воспользоваться шампунем, который тонирует.В целом Кэти Холмс выглядит прекрасно и становится очевидным, что она наконец-то выбралась из депрессии, которая появилась после разрыва с Томом Крузом, который произошел в 2012 году.У звездных родителей подрастает дочь Сури.