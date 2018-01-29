Анна Бузова страдает от деятельности хейтеров

На сегодняшний день на странницу Анны в Instagram подписано более миллиона фолловеров, и чем популярнее она становится, тем сильнее ещё тревожат антифанаты. Девушка решила, что будет бороться с пользователями, которые настроены против неё и пытаются испортить ей настроение. Она заявила, что никогда не будет следовать советам, потому как хочет жить именно так, как хочет сама.Бузова время от времени выкладывает в своём микроблоге фотографии в купальнике, демонстрируя фигуру. Накануне Анна выложила очередной подобный снимок и подверглась ожесточенной критике со стороны антифанатов. Девушка напоминает, что не является профессиональной моделью, поэтому призывает интернет-пользователей не забывать про это и перестать рассматривать её "под микроскопом", выискивая изъяны.Теперь Анна хорошо понимает, насколько сложно её сестре Ольге справляться с деятельность антифанатов, которые могут пойти на многое с целью навредить.