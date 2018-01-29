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Анна Бузова страдает от деятельности хейтеров
Анна Бузова, сестра прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, сама является весьма популярной персоной, привлекая внимания и хейтеров также.

На сегодняшний день на странницу Анны в Instagram подписано более миллиона фолловеров, и чем популярнее она становится, тем сильнее ещё тревожат антифанаты. Девушка решила, что будет бороться с пользователями, которые настроены против неё и пытаются испортить ей настроение. Она заявила, что никогда не будет следовать советам, потому как хочет жить именно так, как хочет сама.

Анна Бузова страдает от деятельности хейтеров

Бузова время от времени выкладывает в своём микроблоге фотографии в купальнике, демонстрируя фигуру. Накануне Анна выложила очередной подобный снимок и подверглась ожесточенной критике со стороны антифанатов. Девушка напоминает, что не является профессиональной моделью, поэтому призывает интернет-пользователей не забывать про это и перестать рассматривать её "под микроскопом", выискивая изъяны.

Теперь Анна хорошо понимает, насколько сложно её сестре Ольге справляться с деятельность антифанатов, которые могут пойти на многое с целью навредить.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:07
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