АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

В Китае военный самолет потерпел крушение
В районе городка Чжэнчан в Китае произошла авиакатастрофа – потерпел крушение военный самолет.
В Китае военный самолет потерпел крушение


Очевидцы происходившего сняли момент авиааварии на видео и выложили в Twitter. Видно, как рухнувший в провинции Гуйчжоу самолет превратился в обломки и загорелся. Военно-воздушные силы Китая подтвердили, что самолет был действительно военным.

О причинах авиакатастрофы и о судьбе людей, находившихся на борту воздушной машины пока ничего не сообщается. На месте трагедии работают сотрудники полиции и спасатели.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:38
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы сроки запуска российской орбитальной
Дана Борисова в своем новом видеоролике случайно
В Tesla рассказали о возможности перейти в
Тестостерон защищает мужчин от заболевания
Максима Галкина раскритиковали за видео с Лизой в
Подкисление океана из-за глобального изменения
Просмотреть все новости