В Китае военный самолет потерпел крушение

Очевидцы происходившего сняли момент авиааварии на видео и выложили в Twitter. Видно, как рухнувший в провинции Гуйчжоу самолет превратился в обломки и загорелся. Военно-воздушные силы Китая подтвердили, что самолет был действительно военным.О причинах авиакатастрофы и о судьбе людей, находившихся на борту воздушной машины пока ничего не сообщается. На месте трагедии работают сотрудники полиции и спасатели.