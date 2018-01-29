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67-летний мотоцикл Vincent Black Lightning продан с аукциона за 1 млн долларов
На аукционе Bonham’s был продан 67-летний мотоцикл Vincent Black Lightning почти за 1 миллион долларов. Стоит отметить, что столь внушительную сумму за мотоциклы на аукционах дают довольно редко.

67-летний мотоцикл Vincent Black Lightning продан с аукциона за 1 млн долларов


Мотоциклы Vincent Black Lightning выпускались в период с 1948 по 1952 годы, всего с конвейера сошло 30 экземпляров. До наших дней сохранилось всего 19 таких байков. Мотоцикл Vincent Black Lightning в своё время стал первым супербайком, так как данная модель опередила на треке Jaguar XJ120, который считался тогда самым быстрым автомобилем, его максимальная скорость составляла 195 км/час.

Проданный мотоцикл сошёл с конвейера в 1950 году, его силовая установка выдаёт 70 лошадиных сил. Известный мотогонщик Ролли Фрид на мотоцикле данной модели поставил рекорд скорости на Бонневилле. Отмечается, что покупатель редкого мотоцикла пожелал остаться неизвестным.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:30
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