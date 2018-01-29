67-летний мотоцикл Vincent Black Lightning продан с аукциона за 1 млн долларов

Мотоциклы Vincent Black Lightning выпускались в период с 1948 по 1952 годы, всего с конвейера сошло 30 экземпляров. До наших дней сохранилось всего 19 таких байков. Мотоцикл Vincent Black Lightning в своё время стал первым супербайком, так как данная модель опередила на треке Jaguar XJ120, который считался тогда самым быстрым автомобилем, его максимальная скорость составляла 195 км/час.Проданный мотоцикл сошёл с конвейера в 1950 году, его силовая установка выдаёт 70 лошадиных сил. Известный мотогонщик Ролли Фрид на мотоцикле данной модели поставил рекорд скорости на Бонневилле. Отмечается, что покупатель редкого мотоцикла пожелал остаться неизвестным.